Rayan Cherki, le talent c'est maintenant

Pour sa troisième titularisation chez les professionnels, Rayan Cherki a sorti le grand jeu, samedi soir, lors du succès de l'OL contre Nantes (4-3) en seizièmes de finale de la Coupe de France. Étincelant et épatant dans le jeu, le gamin de 16 ans s'est illustré avec un doublé et deux passes décisives. Et il a surtout envoyé un message aux dirigeants lyonnais : la meilleure recrue du mercato de janvier, c'est lui.

Le but de Rayan Cherki avec l'OL face au FC Nantes dans le championnat de moins de 17 ans. pic.twitter.com/wYdnmBSzix -- Only Gones (@OnlyGones) May 18, 2019

Les habitués du stade Marcel-Saupin connaissaient déjà le phénomène : le 18 mai dernier, Rayan Cherki avait marqué les esprits en inscrivant un but dantesque, au bout d'un numéro de soliste, lors d'une défaite de l'OL contre Nantes (1-3) en quarts de finale du championnat U17. Huit mois plus tard, jour pour jour, la pépite rhodanienne a réalisé son premier chef-d'œuvre chez les professionnels, toujours dans la cité des Ducs de Bretagne, dans un seizième de finale de Coupe de France remporté par Lyon (4-3). Chaque histoire a besoin d'un point de départ, et celle de Cherki a probablement connu le sien dans la soirée de samedi. Sur le chemin du retour de la Beaujoire, à quelques kilomètres de Saupin, ou même directement dans les gradins, les quelque 24 000 spectateurs présents ont certainement compris qu'ils avaient assisté à l'éclosion d'un gamin spécial. Un talent pur.Pour sa huitième apparition chez les pros, et sa deuxième titularisation contre un club de Ligue 1, Cherki n'a pas attendu très longtemps pour commencer son récital. Après 54 secondes de jeu, il a ouvert le score d'un joli enchaînement pied droit-pied gauche, avant de s'offrir un doublé d'un plat du pied tranchant huit minutes plus tard. Quoi d'autre ? Il a délivré deux vraies passes décisives, d'une justesse folle dans la profondeur, pour Martin Terrier et Moussa Dembélé, mais aussi provoqué un penalty, manqué par le second. Une prestation de très haut vol pour un joueur de 16 ans et 154 jours, qui a presque joué Lire la suite de l'article sur SoFoot.com