So Foot • 22/11/2019 à 06:00

Rayan Cherki, j'ai rétréci les Gones

Rarement le mot "espoir" avait eu autant de poids dans la bouche des suiveurs de l'Olympique lyonnais. Phénomène technique et monstre de précocité, Rayan Cherki est présenté par tous ses formateurs comme un miracle qui leur est tombé entre les pattes. Aujourd'hui, à 16 ans à peine, l'attaquant s'attaque à la Ligue 1. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenus.

À la recherche du temps gagné

" Rayan est au courant des records. Il a besoin de cette adrénaline pour avancer, il veut marquer l'histoire. " Pierre Chavrondier, coach en U17.

En ce 5 novembre 2019, les espoirs lyonnais se frottent à leurs homologues du Benfica, pour la quatrième journée de Youth League, sur le terrain d'honneur du Groupama Training Center. À deux cents mètres de là, un gamin de 16 ans s'apprête à découvrir la Coupe d'Europe, la vraie. Rayan Cherki a cette fois été retenu dans le groupe professionnel par Rudi Garcia. Et c'est peu dire que sa promotion s'est fait ressentir dans les rangs des U19, encadrés par Éric Hely. ", souffle l'ex-formateur sochalien." La preuve lors du match aller à Lisbonne. ", raconte l'adjoint Pierre Chavrondier." Mais si l'absence de Cherki est déplorable à l'instant T, les coachs savent qu'ils ne peuvent empêcher le garçon de courir vers son destin : celui d'éclater les records de précocité.Pour cette fois, les débuts avec la C1 seront repoussés à plus tard -- concept presque inexistant dans le lexique du "cherkisme" --, Rayan observant depuis le banc l'OL briser enfin une série de six matchs nuls à domicile en Ligue des champions., assure Rudi Garcia depuis le moment où il a embarqué le petit Lyonnais dans le groupe pro.