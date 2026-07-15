Rayan Cherki : « Ils ont été meilleurs dans tous les compartiments du jeu »

Rayan Cherki : « Ils ont été meilleurs dans tous les compartiments du jeu »

La déception est dans leurs veines. La défaite face à l’Espagne est toujours aussi dure à avaler pour les Bleus. Baladés par une équipe largement supérieure dans tous les secteurs de jeu, les Bleus ne pouvaient que constater la différence entre les deux formations après le match .

En zone mixte, Maxence Lacroix, entré en cours de match après la blessure de Saliba, mesurait l’ampleur des dégâts : « Ils avaient une très bonne tactique contre nous. Ils savaient où il fallait appuyer. Il fallait mieux faire avec la qualité qu’on a. Ils ont été bons, on n’a pas montré l’image qu’on voulait montrer. C’était un match délicat pour trouver les joueurs devant. Ils ont joué leurs ballons. Ils ont été meilleurs, il faut l’accepter. On va apprendre de nos erreurs. » …

JF pour SOFOOT.com