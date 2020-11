Ray Clemence, disparition d'un héros

Gardien des premiers titres européens de Liverpool, Ray Clemence, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, est décédé dimanche après quinze ans de combat contre un cancer de la prostate. Retour sur la carrière d'une légende.

Décès de Ray Clemence

S'il fallait retenir une scène, une seule, emblématique des pouvoirs de l'araignée en maillot vert à manches longues qu'était Ray Clemence, ce serait celle-ci. Lors de l'été 1967, qui suit une saison compliquée pour son Liverpool (5du championnat), Bill Shankly discute avec son patron, Sidney Reakes. Le coach desveut relancer une machine légèrement grippée, ouvrir une nouvelle page avec un effectif qu'il connaît sur le bout des doigts et a une cible dans le crâne., souffle-t-il alors à son président, qui lui répond :Shankly sait très bien ce qu'il fait et a observé à plusieurs reprises une proie dont le nom lui a été soufflé par son recruteur en chef, Geoff Twentyman. Ray Clemence est alors en troisième division et joue tous les quinze jours au Old Showground de Scunthorpe, où Bill Shankly s'est rendu à huit reprises lors des mois précédents.Pourquoi ? L'explication est fournie par David Peace dans l'excellent