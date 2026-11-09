Raúl trouve un banc en D2 espagnole
Célébration bisou sur l’annulaire à venir. Après avoir dirigé le Castilla du Real Madrid de 2019 à 2025, Raúl González Blanco va sortir du cocon offert par la réserve du club de la capitale espagnole pour se frotter à la dure réalité de la deuxième division .
Arrivée bling-bling
Relégué la saison passée, le Real Oviedo a décidé de miser sur le jeune entraîneur après avoir annoncé le limogeage de Julián Calero, malgré la victoire du club basé dans les Asturies, face à Cadix samedi (1-2). L’ancien capitaine merengue aura pour mission de replacer Oviedo dans l’élite, son manque d’expérience n’ayant vraisemblablement pas constitué un frein pour la direction du Real.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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