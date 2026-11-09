Raúl trouve un banc en D2 espagnole

Célébration bisou sur l’annulaire à venir. Après avoir dirigé le Castilla du Real Madrid de 2019 à 2025, Raúl González Blanco va sortir du cocon offert par la réserve du club de la capitale espagnole pour se frotter à la dure réalité de la deuxième division .

Arrivée bling-bling

Relégué la saison passée, le Real Oviedo a décidé de miser sur le jeune entraîneur après avoir annoncé le limogeage de Julián Calero, malgré la victoire du club basé dans les Asturies, face à Cadix samedi (1-2). L’ancien capitaine merengue aura pour mission de replacer Oviedo dans l’élite, son manque d’expérience n’ayant vraisemblablement pas constitué un frein pour la direction du Real.…

MB pour SOFOOT.com