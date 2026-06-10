Raúl Jiménez, à la bonne heure

Écarté des terrains pendant près d’un an après une fracture du crâne et souvent critiqué en sélection, Raúl Jiménez a l’opportunité de porter son pays à domicile et d’enfin devenir un attaquant reconnu au Mexique. Avec trois Coupes du monde à son actif, mais aucune titularisation dans la compétition, son histoire reste un point noir dans la carrière de l’enfant de Mexico. À 35 ans, la légende de Wolverhampton a l’occasion de se réconcilier avec cette dernière.

Et si c’était lui ? Si l’heure de la reconnaissance était enfin arrivée pour Raúl Jiménez et ses 35 balais. Jusqu’à présent, la Coupe du monde et ses instants de magie ont décidé de lui tourner le dos. Trois participations au Mondial pour seulement 116 minutes passées sur la pelouse, du jeune rookie à la bête blessée, avec cette impression que l’estrade sur laquelle il pouvait s’élever pour devenir l’une des figures de sa sélection ne lui serait jamais dressée. Pour celui qui pourrait bientôt devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Mexique (il est à un pion de Jared Borgetti et ses 46 réalisations et à sept du patron Chicharito), son histoire avec le Mondial n’est pas finie. Elle commence seulement, et au meilleur des moments. Dans son stade Azteca où il a fait ses premiers pas. À la maison.

Jiménez, forte tête

L’enfant du Club America revient de loin. Le 29 novembre 2020, l’attaquant de Wolverhampton monte au duel à la tête avec David Luiz sur corner. Dans cette époque Covid et ses stades vides, l’impact du choc résonne. « Il y a des choses que l’on peut faire disparaître de sa mémoire. Mais ce bruit, je ne pourrai jamais l’oublier », raconte Nuno Espirito Santo au bord des larmes dans Code Red, un documentaire qui retrace ce terrible épisode pour Raúl Jiménez. Le Mexicain s’effondre, le crâne ouvert et lourdement ensanglanté. « À ce moment-là, je pensais qu’il était mort , rejouait Daniela Basso, son épouse. J’ai appelé tout le monde que je connaissais au club pour essayer d’avoir de ses nouvelles. Au bout de 45 minutes seulement j’ai su qu’il était vivant. Le médecin m’a dit de venir à l’hôpital. Je savais que c’était quelque chose de grave. » Elle fait trois heures de taxi depuis Londres, avec leur fille Arya, âgée de seulement six mois. Au chevet du buteur des Wolves , les nouvelles sont rassurantes. Jiménez est miraculé.…

Par Oscar Crassous pour SOFOOT.com