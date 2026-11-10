 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Raúl affiche son ambition avec le Real Oviedo
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 15:18

Ajouter Boursorama à vos sources

Raúl affiche son ambition avec le Real Oviedo

Raúl affiche son ambition avec le Real Oviedo

La tête sur les épaules. Alors qu’il vient de débarquer au Real Oviedo, Raúl explique pourquoi il a attendu avant de retrouver un banc . « Après une période sans entraîner, j’avais hâte de pouvoir choisir un club de tradition et une ville passionnée par le football, balance la légende du Real Madrid. J’ai trouvé ce que je cherchais à Oviedo. Un club sérieux, bien établi depuis longtemps, doté d’un centre d’entraînement qui est l’un des éléments clés pour continuer à progresser. »

En quête de remontée

Pensionnaire de deuxième division espagnole après la relégation de la saison passée, le Real Oviedo cherche à retrouver la Liga . Tout content, le tacticien de 49 ans explique : « Il y a des personnes au sein de la direction sportive et générale avec lesquelles je sens que je peux concrétiser ce que j’ai en tête. Je suis très enthousiaste, j’ai envie d’apporter ma contribution, et je pense pouvoir apporter beaucoup de choses. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Carlos Vicens est déjà conquis par la Ligue 1
    Carlos Vicens est déjà conquis par la Ligue 1
    information fournie par So Foot 10.11.2026 16:56 

    À peine officialisé, déjà cuisiné par la presse. Carlos Vicens était devant les journalistes ce mardi pour commencer une nouvelle étape à Lyon , après le départ de Paulo Fonseca. Dans la capitale des Gaules, l’Espagnol va connaître son deuxième club en tant que ... Lire la suite

  • Francis et Sylvie Godard, le beau-père et la mère du journaliste Christophe Gleizes, à Paris le 15 octobre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    500 jours sans Christophe Gleizes, "c'est trop", clame sa mère
    information fournie par AFP 10.11.2026 16:48 

    Le 11 novembre, cela fera 500 jours que Christophe Gleizes est emprisonné en Algérie, seul journaliste français à être détenu à l'étranger actuellement. Pour sa mère Sylvie Godard et son beau-père Francis, c'est "500 jours de trop", disent-ils à l'AFP. Le trentenaire, ... Lire la suite

  • Eli Junior Kroupi appelé par Zinédine Zidane
    Eli Junior Kroupi appelé par Zinédine Zidane
    information fournie par So Foot 10.11.2026 16:34 

    La concrétisation. Tandis que Marcus Thuram est contraint de déclarer forfait suite à une tension à l’ischio-jambier droit, Zinédine Zidane a décidé d’après RMC de faire appel à un petit nouveau en la personne d’ Eli Junior Kroupi. Le prodige de Bournemouth rejoint ... Lire la suite

  • Yannick Cahuzac, alors entraîneur du RC Lens durant la rencontre de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais, le 9 octobre 2026 au stade Bollaert ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Ligue 1 : après l'humiliation, Lens tourne déjà la page Cahuzac
    information fournie par AFP 10.11.2026 16:29 

    Moins de deux mois après sa nomination comme entraîneur de Lens, Yannick Cahuzac a été limogé de son poste mardi, emporté par une humiliation contre Côme la semaine dernière, fragilisant encore les Sang et Or qui vont connaître un troisième coach cette saison. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank