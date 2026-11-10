Raúl affiche son ambition avec le Real Oviedo

La tête sur les épaules. Alors qu’il vient de débarquer au Real Oviedo, Raúl explique pourquoi il a attendu avant de retrouver un banc . « Après une période sans entraîner, j’avais hâte de pouvoir choisir un club de tradition et une ville passionnée par le football, balance la légende du Real Madrid. J’ai trouvé ce que je cherchais à Oviedo. Un club sérieux, bien établi depuis longtemps, doté d’un centre d’entraînement qui est l’un des éléments clés pour continuer à progresser. »

En quête de remontée

Pensionnaire de deuxième division espagnole après la relégation de la saison passée, le Real Oviedo cherche à retrouver la Liga . Tout content, le tacticien de 49 ans explique : « Il y a des personnes au sein de la direction sportive et générale avec lesquelles je sens que je peux concrétiser ce que j’ai en tête. Je suis très enthousiaste, j’ai envie d’apporter ma contribution, et je pense pouvoir apporter beaucoup de choses. » …

SW pour SOFOOT.com