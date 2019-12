RATP : une conductrice de métro non-gréviste huée par des grévistes

La direction du groupe a dénoncé des "comportements irresponsables".

La grève se poursuit dans les métros parisiens. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Alors que la grève se poursuit contre la réforme des retraites , des scènes de vive tension ont été observées lundi 30 décembre dans le métro parisien, entre une conductrice non-gréviste et un groupe de personnes mobilisées contre la réforme. Dans une vidéo tournée à la station de métro Place d'Italie et largement relayée sur les réseaux sociaux depuis lundi soir, on voit une employée de la RATP monter dans une rame de la ligne 6 sous les huées d'agents grévistes.

La scène a été abondamment commentée. Ce mardi, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse s'est dit "scandalisée par la violence des grévistes", appelant à des " sanctions exemplaires ".

De son côté, la RATP a dénoncé des " agissements inacceptables " sur son compte Twitter. "La RATP condamne fermement ces actes et apporte son soutien total à sa conductrice face à ces comportements irresponsables", écrit le groupe qui indique avoir ouvert "une enquête interne" . "La RATP appelle à l'apaisement et rappelle que si le droit de grève est un droit, empêcher le travail des agents est répréhensible", ajoute encore le groupe de transports.

À la RATP, le trafic était encore "très perturbé" ce mardi pour le 27e jour de grève , avec deux lignes de métro complètement fermées, deux lignes fonctionnant normalement et les douze autres "assurées partiellement". Ce 31 décembre, le conflit semble toujours sans issue, alors que la concertation entre le Premier ministre Édouard Philippe et les syndicats ne reprendra que le 7 janvier. Dans ses voeux aux Français, Emmanuel Macron devrait défendre son projet de système de retraite universel, une réforme contestée et toujours mal comprise.