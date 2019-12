RATP: trafic toujours "extrêmement perturbé", 14 lignes de métro fermées dimanche, 10 lundi

Panneau indiquant la fermeture de la station, le 5 décembre 2019 à la gare Montparnasse ( AFP / Philippe LOPEZ )

La RATP prévoit un trafic toujours "extrêmement perturbé" dimanche et lundi, avec même 14 lignes de métro sur 16 fermées dimanche et 10 lundi, en raison de la grève contre la réforme des retraites, a-t-elle annoncé samedi.

Le trafic sera "normal" dimanche et lundi sur les lignes automatiques 1 et 14 du métro, la ligne Orlyval qui dessert l'aéroport d'Orly, ainsi que les lignes de bus Orlybus et Roissybus, a indiqué la RATP dans un communiqué.

Dimanche, le RER A sera "fermé toute la journée", tandis que le trafic du RER B sera "très fortement perturbé". En revanche, la moitié des bus et deux tramways sur trois, "en moyenne", circuleront dimanche.

Pour lundi, la RATP a publié des "estimations" de trafic, avant des "prévisions définitives" dimanche "à 17H00", a-t-elle souligné.

Pour l'instant, le trafic est annoncé "normal avec risque de saturation en heures de pointe" sur les lignes automatiques 1 et 14, ainsi que sur Orlyval.

Les lignes de métro 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront fermées.

Sur les lignes 4 et 7, le trafic sera "très perturbé" avec un métro sur trois, "uniquement" aux heures de pointe (06H30/09H30, 16H30/19H30) et avec "plusieurs stations fermées".

Sur les lignes 8 et 9, le trafic sera "très fortement perturbé" avec un train sur deux, seulement sur une partie de ces lignes et "uniquement en heures de pointe".

Les RER A et B circuleront au compte-gouttes et seulement pendant les heures de pointe. Pendant ces périodes, le RER A sera "fortement perturbé", avec un train sur deux en circulation, tandis que le RER B sera "très fortement perturbé" (un sur trois en fonctionnement).

La moitié des bus circuleront. Le service du Orlybus sera normal, alors qu'il y aura deux Roissybus sur trois. Le trafic des tramways sera "perturbé", avec certaines lignes ouvertes toute la journée, d'autres seulement aux heures de pointe.

