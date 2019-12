RATP : "Bien sûr que nous allons rembourser" annonce Catherine Guillouard

Face à la multiplication des jours de grève et des difficultés engendrées par ceux-ci dans les transports en commun parisiens, la PDG de la RATP Catherine Guillouard a indiqué vendredi matin sur Europe 1 que les usagers allaient être remboursés.

Catherine Guillouard ( AFP / ERIC PIERMONT )

C'est une nouvelle et un geste commercial que bon nombre d'usagers de la RATP attendaient. Ce vendredi matin, sur les ondes d' Europe 1 , Catherine Guillouard a annoncé le prochain remboursement des titres de transports de la RATP. " Je vais être hyper claire et je ne vais pas y aller par quatre chemins : bien sûr que nous allons rembourser ", a d'abord lancé la PDG des transports en commun de la capitale.

Après avoir temporisé sur ce sujet depuis plusieurs jours via les réseaux sociaux, elle a cependant rapidement enchaîné son propos en indiquant que les modalités de ce remboursement accordé aux abonnés de la RATP restaient à définir. En somme, alors que la RATP est en grève depuis neuf jours en ce vendredi, un bilan va être effectué à l'issue de la crise avant la mise en place des procédures de remboursement.

"On ne peut pas dire que nous n'avons rien fait"

" La question se pose en revanche pour les modalités, on verra en fonction du plan de transports exécuté , a ainsi ajouté Catherine Guillouard. La RATP transporte tous les jours douze millions de voyageurs en temps normal. Or depuis le début de la crise nous avons transporté 3 à 4 millions de voyageurs par jour, donc on ne peut pas dire que nous n'avons rien fait. Il y aura un plan de remboursement mais les modalités prendront en compte la réalité du service qui a été exécuté ; c'est d'ailleurs ce que prévoit notre contrat avec Île-de-France Mobilités."

A titre d'exemple, un pass Navigo qui englobe l'intégralité des zones de transport de la RATP (1 à 5) à Paris et en banlieue coûte 75,20 euros par mois à un abonné.