Jean-Luc Mélenchon au Bourget, près de Paris, le 7 novembre 2026. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Mardi, à l'initiative du club Entreprise & Cité, Jean-Luc Mélenchon a dîné avec 13 grands patrons, dont le patron de LVMH Bernard Arnault, Patrick Pouyanné (TotalEnergies) ou encore Alexandre Bompard (Carrefour).

"Plutôt rassurant." Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise à la présidentielle, a dîné plus tôt dans la semaine avec les plus grands patrons français - un dîner "important" au cours duquel il a constaté que les grandes fortunes importantes ne sont pas "passées du côté du RN". "C'est important parce que ça me permet de connaître des gens. Et puis ça permet à ces gens de voir autre chose que la caricature à laquelle ils sont habitués à mon sujet", a expliqué le candidat insoumis jeudi 19 novembre à l'AFP et RTL, en marge d'un colloque de l'institut La Boétie, le think-tank de LFI. "Je trouve ça plutôt rassurant parce qu'on m'avait dit 'ça y est, ils sont tous passés du côté du RN'. C'est pas tout à fait l'impression que ça m'a fait", a-t-il ajouté.

Mardi soir, à l'initiative du club Entreprise & Cité qui avait déjà organisé au printemps une rencontre avec Marine Le Pen, autre prétendante à l'Élysée, le candidat de gauche radicale a dîné avec 13 grands patrons, dont le patron de LVMH Bernard Arnault, Patrick Pouyanné (TotalEnergies) ou encore Alexandre Bompard (Carrefour). Et mercredi, ce grand pourfendeur des ultrariches s'est entretenu avec Martin Bouygues. "Ils ont plutôt de l'humour, ce qui a été la bonne surprise pour moi", a-t-il raconté, en décrivant un dîner qui avait "l'avantage de la franchise et quand même de la rigolade".

"On avait bien conscience, mutuellement, d'être dans une situation pas banale, parce que eux, ils ont rencontré le diable en personne", a ironisé le fondateur de LFI, dont le programme prévoit d'augmenter les contributions des grandes fortunes et des grosses entreprises. Des désaccords qui n'ont pas été mis sous la table, malgré la cordialité de la rencontre. "On s'est carrément dit qu'on n'arriverait pas à se convaincre", a reconnu Jean-Luc Mélenchon. "Leur bulletin de vote dépendra toujours de leurs intérêts (...) si je perds l'élection présidentielle, c'est eux qui commandent", a-t-il conclu.