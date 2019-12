Rassemblement national : pagaille dans le fief de Marine Le Pen

Une poignée de main à un ours blanc géant, un vin chaud en compagnie du père Noël. Alors que le gouvernement présentait son projet de réforme des retraites mercredi, Marine Le Pen inaugurait le marché de Noël d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Ici, dans son fief des Hauts-de-France, la présidente du Rassemblement national aime retrouver une ambiance familiale. Mais comme dans beaucoup de familles, celle du RN s'y déchire actuellement ici et là. Cette crise a atteint un point de non-retour au conseil régional.Depuis 2015, ils sont 14 sur 54 élus à avoir quitté le RN, certains se rapprochant des Patriotes, parfois de Debout la France. Ce jeudi, onze d'entre eux se sont réunis pour créer un nouveau groupe à la région, affaiblissant de fait leurs anciens camarades frontistes. « C'est une terrible épine dans notre pied, un désastre... », souffle un conseiller régional RN. Aucun de ces sécessionnistes ne mâche ses mots contre le parti frontiste. « Il y a un vide idéologique, on ne sait plus ce qu'on défend, ce pour quoi on se bat », constate André Murawski, qui va présider ce nouveau groupe « Indépendants ». Lui parle d'un « échec phénoménal » pour le RN, qu'il décrit comme un parti « au bord de la faillite » qui « manque de considération pour ses militants ». La rupture est totale.«Leur stratégie n'a ni queue ni tête»Au conseil départemental du Pas-de-Calais, le cœur du fief mariniste, trois conseillers départementaux sur douze siègent désormais en non-inscrits. C'est aussi là que le RN a déjà perdu un député, José Evrard, en novembre 2017. Il y a quelques semaines, une autre crise importante éclate à Calais (Pas-de-Calais), ville marquée par la thématique migratoire, que Marine Le Pen rêvait de conquérir. Et d'ériger en symbole. Avec un score de 41,5 % aux européennes, certains s'y croyaient déjà. Et pourtant. Chef de file du RN local et élu régional, Rudy Vercucque a ...