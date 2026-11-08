Rassemblement contre la "répression policière et administrative" dans un lycée en grève à Saint-Denis

Des policiers devant le lycée Paul-Eluard à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, bloqué par des lycéens, le 13 octobre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées dimanche devant la mairie de Saint-Denis, avec le soutien du maire LFI Bally Bagayoko, contre la "répression policière et administrative" au lycée Paul-Éluard, l'un des épicentres de la mobilisation lycéenne, a constaté une journaliste de l'AFP.

Le 2 novembre, près de la moitié du personnel de ce lycée a voté une grève reconductible demandant en premier lieu le départ du proviseur, critiqué pour "avoir fait intervenir la police" dans l'établissement pour interpeller un élève, le 15 octobre.

Cette intervention est au coeur d'une enquête administrative, qui a donné lieu à la convocation de plusieurs enseignants du lycée Paul-Éluard.

Mercredi, plusieurs dizaines de professeurs et élèves de l'établissement s'étaient rassemblés devant l'inspection académique pour dénoncer une "répression politique".

"Nous demandons au rectorat de ne pas réprimer un seul de nos collègues et de stopper cette enquête administrative !", a lancé Nathan Forderer, professeur au lycée Paul-Éluard, devant la foule dimanche, aux côtés notamment d'Assa Traoré, fondatrice du Comité Adama connu pour son combat contre le racisme et les violences policières.

"On ne travaille pas avec un proviseur qui fait intervenir la police dans les établissements", a-t-il ajouté, appelant à "poursuivre la mobilisation", alors qu'un nouvel appel à la grève a été lancé en France pour mardi par une intersyndicale d'organisations lycéennes, étudiantes et d'enseignants.

Venu apporter le "soutien indéfectible" de sa majorité aux personnels mobilisés, le maire Insoumis Bally Bagayoko a "alerté" le proviseur du lycée qui doit selon lui "tirer tous les enseignements" après avoir "commis un acte quasi irresponsable".

"Je souhaite que cessent les menaces qui pèsent sur ces enseignants et les intimidations à l'endroit de certaines familles" d'élèves, a-t-il ajouté, demandant au président Emmanuel Macron de "cesser sa stratégie du pourrissement" du mouvement.