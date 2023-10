Rasmus Højlund et les Danois en colère contre les bourrins de Saint Marin

Højlund ne partira pas en Erasmus à Saint-Marin.

Même s’il vient de conclure la trêve internationale avec un but et une passe décisive en deux matchs, le nouvel attaquant de Manchester United Rasmus Højlund, n’a pas apprécié le traitement de la part des joueurs de Saint-Marin lors de la victoire de son Danemark (1-2). « J’ai l’impression qu’ils me ciblaient, comme vous avez pu le voir à la fin , a-t-il lancé après le match. Je comprends l’Italien et j’ai pu les entendre dire qu’ils voulaient me ciblaient … » Longtemps touché au dos en début de saison, le Danois reproche à ses adversaires d’avoir ciblé cette zone, notamment sur une action en fin de match où il a clairement pris un genou dans le bas du dos : « Le dernier duel en particulier n’a rien à voir avec le football. C’est un rouge direct . » …

JF pour SOFOOT.com