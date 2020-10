Rasmus Ankersen : "Le classement ment toujours"

Midtjylland est sans doute le club le plus singulier de cette Ligue des Champions. Et son président, Rasmus Ankersen, est un personnage à la hauteur de son club. À la fois auteur de best-sellers, consultant et conférencier, il présente le modèle du club danois.

"Il y a 4 ans, le club était quatrième en championnat. Tout le monde se demandait alors quand nous allions virer notre coach mais selon notre évaluation, l'équipe allait très bien. La saison suivante, nous avons été champions avec un nombre de points record. Notre modèle nous permet de suivre un cap malgré le classement ou, à l'inverse, de faire des changements, même si en apparence tout va bien."

Désormais, les statistiques et la data prennent de l'importance dans le football, mais ce qui nous différencie des autres, c'est qu'ici, leur utilisation n'est pas complémentaire. C'est notre principal outil de prise de décision. Le principe de base de Midtjylland, c'est que nous n'utilisons jamais le classement pour évaluer nos performances. Nous avons une sorte de manifeste qui dit que l'évaluation selon notre modèle (basé sur l'analyse statistique et des Key Performance Indicators,) est toujours plus importante que le classement. Cela nous permet d'établir notre propre classement, que nous appelons le classement de la justice et qui nous donne de meilleures indications. Un exemple : il y a 4 ans, le club était quatrième en championnat. Tout le monde se demandait alors quand nous allions virer notre coach mais selon notre évaluation, l'équipe allait très bien. La saison suivante, nous avons été champions avec un nombre de points record. Notre modèle nous permet de suivre un cap malgré le classement ou, à l'inverse, de faire des changements, même si en apparence tout va bien.Disons que le principe "ne faites pas confiance à vos yeux" peut déranger. Le problème est que le football est régi par des types qui accordent plus d'importance au Quotient Emotionnel qu'au QI. Les entraîneurs émotionnels et les patrons du club, qui sont souvent des fans naïfs, aiment parler de "tripes". Or, l'analyse statistique permet d'évacuer les décisions irrationnelles, émotionnelles. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com