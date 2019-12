Rashica : Y a-t-il un Milot dans l'avion ?

Nommé pour être joueur du mois de novembre en Bundesliga, Milot Rashica, 23 ans, enchaîne les buts et les passes décisives avec le Werder Brême. Un attaquant percutant que l'on pourrait retrouver à l'Euro l'été prochain, si le Kosovo passe les barrages. Retour sur ses traces.

Bernard Challandes : "Il va, il affronte !"

Les cages semblent rouillées, il n'y a pas de ligne qui délimite l'aire de jeu et l'on comprend bien que le dernier ravalement de la façade du bâtiment qui sert de touche ne date pas d'hier. Qu'importe, les gamins en short et crampons ont la banane. La bande s'attroupe autour d'un jeune homme, qui fait deux têtes de plus, mais qui a le même sourire. Nous sommes à Vushtrri, au Kosovo, en juin dernier. Ce jour-là, Milot Rashica - qui vient d'être élu joueur de la saison 2018-2019 du Werder Brême par les supporters du club allemand - rend visite aux siens, et le ballon n'est sûrement pas très loin. Parmi les flocages au dos des maillots des enfants, il y a le 7 de "Ronaldo" et de "Rashica", l'idole locale.En mai 2016, la Fédération kosovare intégrait l'UEFA et la FIFA. Trois ans et demi plus tard, la sélection du Kosovo pourrait bien se qualifier pour l'Euro 2020. Pour cela, il faut gagner les deux barrages en mars prochain contre la Macédoine du Nord et le vainqueur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com