Rashford : viens voir le docteur, il n'a pas peur

Mercredi, Marcus Rashford a vu sa pétition pour lutter contre la pauvreté infantile dépasser le million de signatures. Puis, dans la soirée, il a enfilé son short et ses crampons afin d'inscrire le premier triplé de sa carrière face à Leipzig en vingt-neuf minutes chrono. Un docteur, un vrai.

La voix rocailleuse chargée, Rio Ferdinand laisse ses yeux exploser : "" Installé sur le plateau de BT Sport, le colosse peine à digérer la dernière demi-heure de football qu'il vient de s'envoyer. La faute à ce drôle de mec, qui fêtera ses vingt-trois ans samedi et qui sort de la pelouse d'Old Trafford en faisant rebondir un ballon comme s'il s'éclatait avec un yo-yo. Marcus Rashford a le regard d'un gosse, mais l'allure d'un prince. Il vient surtout de dessiner le premier triplé de sa carrière face à un Leipzig définitivement broyé par son entrée en jeu, combinée cinq minutes plus tard à celle d'un Bruno Fernandes lui aussi déchaîné. Une semaine après être rentré de Paris avec trois points et une prestation aboutie, Manchester United a enchaîné mercredi soir en roulant sur le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions et actuel leader de Bundesliga (5-0) grâce notamment à un Rashford de nouveau décisif. "", s'emporte Paul Scholes, présent sur BT Sport aux côtés de Ferdinand, qui reprend de volée : "" Rien à ajouter ? Si, car Ole Gunnar Solskjaer, qui a de nouveau prouvé qu'il savait parfaitement lire un grand rendez-vous (mercredi soir, son losange avec van de Beek positionné en 10 a très bien fonctionné, Pogba a été excellent et Fred a fait un copier-coller de son match du Parc), se présente au même moment en conférence de presse pour saluer la performance de son buteur. Il y a de quoi : Rashford est seulement le cinquième joueur de l'histoire de la Ligue des champions triple buteur après une sortie de banc, personne n'avait réussi à le faire aussi rapidement que lui, et il est le premier à réussir à le faire toutes compétitions confondues Lire la suite de l'article sur SoFoot.com