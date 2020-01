Raquel Garrido relaie sur Twitter des menaces contre Macron «en prévision» de la prochaine grève

Raquel Garrido, ancienne porte-parole de la France insoumise, refait parler d'elle et braque une partie de la majorité. L'avocate s'est offert une nouvelle sortie sur Twitter pour relayer un message pour le moins menaçant contre Emmanuel Macron.Samedi 18 novembre, pendant l'acte 62 de la manifestation des Gilets jaunes. Le compte « Gilets Jaunes Caen » tweetait une photo de la mobilisation normande en citant les chants repris ce jour-là par les manifestants. On pouvait lire ceci : « Louis XVI, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, Macron, on peut recommencer... ».Raquel Garrido, engagée pour les prochaines élections municipales à Bagnolet aux côtés du communiste Laurent Jamet, a décidé de reprendre à son compte ce tweet en le commentant ainsi : « En prévision de la grève du 21 janvier ». Rappelons aussi que Louis XVI avait été exécuté le 21 janvier 1793... Le prochain appel à la grève à l'échelle nationale est prévu pour le 24 janvier. Le tweet de l'avocate de la France insoumise Raquel Garrido (Capture d'écran). TWITTER/@RaquelGarridoFR Une initiative qui a suscité un tollé sur les réseaux sociaux. De nombreux anonymes et des responsables politiques l'ont accusé de relayer des menaces de mort. En réponse, Raquel Garrido s'est fendue d'un tweet pour justifier sa prise de position en assumant totalement ses écrits : « Je crois que vous devez relire l'histoire de France, a-t-elle répondu à un étudiant qui l'accusait d'incitation à la haine. La mort de Louis XVI est précisément un acte de la fondation de la République. Admettez que la monarchie présidentielle est incompatible avec la République », a-t-elle poursuivi.« Les macronistes manquent totalement d'autodérision »Raquel Garrido a tenu à apporter des précisions supplémentaires sur son tweet. « Le peuple est moqueur, et a des références historiques pleines de sens, explique-t-elle au Parisien. Les macronistes manquent totalement ...