Rapt d'élèves au Nigeria: les 344 garçons libérés reçus par les autorités locales

Arrivés en bus et en camion jusqu'à la résidence du gouverneur, les enfants ont marché pieds nus, l'air exténué et le visage recouvert de poussière jusqu'à une salle de reception, où les attendaient de nombreux officiels dont le gouverneur Aminu Bello Masari.

"344 d'entre eux sont entre les mains des forces de sécurité et vont être transférés à Katsina", avait déclaré le gouverneur cette nuit.

"Ils vont bénéficier de soins avant d'être rendus à leurs familles", a-t-il ajouté.

Des familles se réunissaient vendredi matin dans la ville, dans l'attente d'être réunies avec leurs enfants, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Peu auparavant, un conseiller du président avait annoncé la libération des élèves, sans cependant en préciser le nombre exact.

"C'est un énorme soulagement pour tout le pays et la communauté internationale", a de son côté tweeté le président, Muhammadu Buhari.

Ce sont des centaines de mineurs, collégiens et lycéens, qui avaient été enlevés vendredi soir par des hommes armés, surnommés "bandits" dans cette région du Nigeria.

Ils avaient été enlevés au lycée d'Etat pour garçons de Kankara, dans l'Etat de Katsina, dans un rapt ensuite revendiqué par le groupe jihadiste Boko Haram, habituellement actif dans la partie nord-est du pays, à des centaines de kilomètres plus à l'est.

Jeudi, les jihadistes de Boko Haram avaient diffusé une vidéo de dizaines d'élèves présumés enlevés.

Le visage couvert de poussière et griffé, un jeune garçon expliquait faire partie de 520 élèves enlevés par "le gang de Shekau", du nom du chef historique de Boko Haram.

