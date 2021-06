Le projet de système universel par points, présenté en 2019 par le gouvernement, peut constituer une "excellente base de départ", mais en veillant à "protéger les plus vulnérables", c'est-à-dire les plus pauvres, les personnes en mauvaise santé et les travailleurs aux métiers pénibles, juge la commission d'économistes mandatée par Emmanuel Macron.

La commission d'économistes mandatée par Emmanuel Macron pour réfléchir aux défis de l'économie post-Covid a remis mercredi 23 juin son rapport de 500 pages . Pilotée par le prix Nobel Jean Tirole et l'ancien chef économiste du FMI Olivier Blanchard, cette commission de 26 économistes français et étrangers s'est penchée sur la lutte contre le changement climatique, les inégalités et l'adaptation au vieillissement de la population.

L'objectif n'est pas de présenter des "solutions clés en main", a prévenu Jean Tirole lors d'une présentation à la presse. "Nous nous sommes concentrés sur les grands principes et les grandes lignes des réformes". "On propose une boîte à outils, des idées" , et si Emmanuel Macron et d'autres candidats à la présidentielle les adoptent, "c'est génial", a-t-il ajouté.

Une retraite à points

Les auteurs défendent notamment la nécessité d'une réforme globale des retraites . "Le système actuel de retraites est "perçu comme injuste, très complexe, voire incompréhensible pour la plupart des gens", estime Axel Börsch-Supan, économiste allemand, responsable de cette partie du rapport.

Le projet de système universel par points, présenté en 2019 par le gouvernement, peut constituer une "excellente base de départ", mais en veillant à "protéger les plus vulnérables", c'est-à-dire les plus pauvres, les personnes en mauvaise santé et les travailleurs aux métiers pénibles. "Nos propositions protègent beaucoup plus les pauvres et les personnes en mauvaise santé que celles de Jean-Paul Delevoye", assure l'économiste allemand.

Trois améliorations au projet du gouvernement

Pour améliorer le projet du gouvernement, les économistes proposent trois "améliorations". Premièrement, il faut établir un lien "simple et transparent" entre revenus et points cotisés , afin de dépasser la défiance autour de la valeur d'acquisition du point. "La valeur du point devrait faire l'objet d'un débat démocratique puis d'une mise en oeuvre par un organisme indépendant. Il ne faut surtout pas utiliser une formule compliquée que personne ne comprend", estime Olivier Blanchard.

Il faudrait par ailleurs un nouveau dispositif au minimum de pension et aux droits liés aux périodes d'interruption de travail. "Nous souhaiterions donner des points supplémentaires aux travailleurs faisant partie des 40 % des salaires les plus faibles" , explique Olivier Blanchard, pour leur permettre de partir plus tôt à la retraite.

Retarder l'âge de départ à la retraite

La commission propose également de retarder l'âge de départ à la retraite, le plus bas des pays de l'OCDE. Partant du constat que le ratio démographique entre les retraités et les actifs va augmenter de 36% au cours des 20 ans à venir, les économistes Axel Börsch-Supan et la Britannique Carol Propper, et la sociologue Claudia Diehl (Allemagne) estiment que "de manière inévitable, le travailleur français lambda devra retarder son départ à la retraite".

Ils ne souhaitent néanmoins pas créer un âge unique à taux plein. Alors que le gouvernement prévoyait un "âge pivot" autour de 64 ans pour tous, la commission préfère conserver l'âge minimal de 62 ans, mais en créant des incitations beaucoup plus fortes que la décote et la surcote actuelle pour décaler l'âge moyen vers 64 ans.

Enfin, les économistes recommandent d'ajouter un deuxième levier au mécanisme d'équilibrage financier du système , en fonction des évolutions démographiques et macroéconomiques.

Pour rappel, l'exécutif prévoyait d'augmenter l'âge du taux plein si le rapport cotisants-retraités se dégradait. Si la commission reconnaît que cela permettrait de s'adapter à l'élévation de l'espérance de vie, elle juge que le choc du "papy-boom", violent et rapide, devrait également être amorti par un ajustement à la baisse de la valeur de service du point.