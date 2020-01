Rapport : il faut renforcer l'offre de véhicules « flex fuel »

« Comment ne pas être surpris par l'absence d'équipements de série des dispositifs flex fuel (permettant à une voiture à essence de pouvoir rouler également avec des carburants composés d'alcool issu de l'agriculture), alors que ce système est d'un coût relativement faible (quelques centaines d'euros) et est généralisé notamment en Amérique latine », notent les députés corapporteurs Bertrand Pancher (Libertés et Territoires) et Jean-François Cesarini (LREM).Réduction de 65 à 70 % des émissions de gaz à effet de serreFace au réchauffement climatique, pour continuer à alimenter à l'avenir véhicules thermiques anciens et gros porteurs (avions?) qui ne pourront être électrifiés, « il n'y a pas d'autres alternatives que de développer la production d'agrocarburants qui émettent entre 65 et 70 % de gaz à effet de serre en moins que les carburants classiques », relèvent-ils, à la condition cependant que ces produits ne soient pas tirés, par exemple, d'huile de palme importée mais de productions françaises. En France, les cultures destinées à la production de biocarburants représentent environ 3 % de la surface agricole utile. Ce qui ne représente « pas une menace pour l'alimentation si ce développement reste contenu », disent-ils encore, citant l'exemple de la betterave confrontée au recul de la consommation de sucre.Doter les administrations de véhicules flex fuelLe rapport, produit au terme d'un an d'auditions, en...