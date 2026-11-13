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Raphinha : le cas d’école d’un football hypocrite
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 23:30

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Raphinha : le cas d’école d’un football hypocrite

Raphinha : le cas d’école d’un football hypocrite

Critiqué au Brésil pour avoir demandé qu’on gère son temps de jeu, critiqué en Catalogne pour être parti à l’autre bout du monde avec sa sélection, Raphinha se trouve entre deux eaux. Pourtant, lui ne veut que jouer. Alors, laissez le tranquille.

De longues secondes de silence. C’est ce qu’il a fallu à Raphinha pour reprendre le cours de sa pensée lors de sa venue en conférence de presse à Singapour. Très ému, il en avait gros sur le cœur, le Brésilien : « Depuis la première fois où j’ai enfilé le maillot de l’équipe nationale, j’ai toujours clairement exprimé mon envie d’être ici. Je n’ai jamais tourné le dos à l’équipe nationale, j’ai toujours fait tout ce qui était en mon pouvoir. Cela a toujours été un honneur, un privilège, et rien ne changera cela. » Pourtant, à en croire les médias brésiliens, Raphinha aurait manqué de respect à la Seleção , il y a de cela quelques jours avec cette décla : « Si Ancelotti compte vraiment sur moi, il sait qu’il doit gérer mon temps de jeu. »

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Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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