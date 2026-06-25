Raphinha est-il vraiment en difficulté financière ?

Ça paie si mal que ça, en Espagne ? Ces derniers jours, une rumeur assez étonnante a circulé au sujet de Raphinha . Malgré son généreux salaire au FC Barcelone, l’attaquant brésilien serait confronté à des difficultés financières. À l’origine de ce potin, le champion du monde 2002 Vampeta, qui a affirmé avoir entendu des bruits de couloir selon lesquels le joueur « espérait pouvoir rejoindre Al-Hilal », en raison d’« un grave problème familial, en plus de difficultés financières ».

L’affaire a fait grand bruit en Espagne. Ce mardi, l’épouse de Raphinha, Natália Belloli, est sortie du silence auprès du média Daily do Garotinho pour démentir fermement ces allégations. « Honnêtement, je trouve absurde de devoir parler de ma situation financière. Si nous ne gagnions que 10 % de ce que Raphinha gagne aujourd’hui, nous serions déjà très chanceux », a-t-elle déclaré, avant d’insister sur les proportions prises par cette fake news.…

FL pour SOFOOT.com