Raphaël Varane ému de recevoir un maillot historique du RC Lens

Raphael VARANE - 19.03.2011 - Montpellier / Lens - 28eme journee de Ligue 1

https://back.new.sofoot.com/wp-admin/post-new.php

Ne jamais oublier d’où l’on vient.

Raphaël Varane, formé au RC Lens et désormais défenseur à Manchester United a été invité dans l’émission « What I Wore » sur BT Sports au cours de laquelle il a reçu un maillot utilisé par les Sang et Or lors de leur saison européenne en 2002-2003. Une tenue qui n’a pas manqué de lui procurer des émotions « Il est vraiment spécial, c’était mon premier. Lens jouait en Ligue des champions donc ça m’avait procuré beaucoup d’émotions. ». Pendant l’émission qui retrace le parcours des joueurs à travers des maillots, le défenseur français a eu l’occasion de retrouver son premier habit en professionnel qu’il a porté lors de la saison 2010-2011 pour le RCL « J’avais 17 ans, c’est évidemment un maillot très important pour moi. ». …

AC pour SOFOOT.com