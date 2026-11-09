Raphaël Glucksmann veut embarquer les Verts dans sa "révolution écologique"

Raphaël Glucksmann, candidat social-démocrate à la présidentielle, le 11 octobre 2026 à Paris ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Raphaël Glucksmann, qui a dévoilé lundi les "100 premiers jours" de la révolution écologique qu'il compte mettre en place, espère toujours convaincre les Verts de le rejoindre, une ambition partagée par Jean-Luc Mélenchon qui vient de dévoiler son programme entièrement structuré autour des questions environnementales.

Après une crise climatique d'une ampleur sans précédent cet été et en pleine crise sociale, liée notamment à l'augmentation du prix des carburants, Raphaël Glucksmann veut "mettre l'écologie politique au pouvoir" et espère que "la France devienne le modèle dans le monde en matière de transformation écologique".

Alors que la COP31 débute ce lundi en Turquie, le candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle, crédité de 10 à 13 % dans les sondages, a déploré "une société guidée par le zapping", où la sécheresse et les incendies de l'été sont "déjà loin du débat public".

Il a annoncé un plan de 200 milliards d'euros d'investissements publics sur le quinquennat, avec notamment "une contribution exceptionnelle" de 5 % des patrimoines de plus de 100 millions d'euros, pour constituer "un fond dont la vocation est de rendre notre pays habitable". Cette contribution est évaluée à 50 milliards d'euros.

Pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et la stabilisation de la dette à l'horizon 2032, le candidat entend proclamer "l'état d'urgence écologique", inscrire le principe d'une "République écologique" dans la Constitution, et adopter "une loi de programmation écologique".

Il prévoit de "plus que doubler la production d'énergie renouvelable d'ici 2035", pour "libérer la France de ses addictions au gaz et au pétrole", mais aussi de "pérenniser l'énergie nucléaire".

Comme son adversaire Jean-Luc Mélenchon, dont il combat la ligne politique, l'eurodéputé espère attirer les Écologistes, qui doivent décider lors d'un vote interne du 10 au 13 décembre leur stratégie présidentielle, entre soutien à l'Insoumis, à l'eurodéputé ou candidature autonome.

Mais la tâche est rude pour M. Glucksmann, car le leader de LFI qui atteint désormais 18 % dans les intentions de vote est lui clairement identifié sur ce sujet, et semble avoir les faveurs d'une large part des députés écologistes.

"C'est lui qui décide"

Mais Raphaël Glucksmann compte davantage sur les électeurs que sur les cadres du parti.

Dans un premier temps, il a rallié à lui Yannick Jadot. Ce dernier, ancien candidat à la présidentielle 2022, a fait l'un des meilleurs score de l'écologie aux élections européennes de 2019, avec 13,5 % des voix, avant d'être suspendu par les Écologistes pour son soutien à Raphaël Glucksmann.

Les deux hommes ont fait ensemble le premier déplacement de campagne du candidat avant même sa victoire à la primaire sociale-démocrate - une visite dans un parc éolien de Charente-Maritime fin août.

Ils avaient alors insisté sur leurs points d'entente, reconnaissant toutefois une divergence sur les nouveaux réacteurs nucléaires.

Lundi, le leader de Place publique a dit vouloir prolonger et sécuriser les réacteurs existants. Il a estimé qu'il fallait aussi "un programme de nouveaux réacteurs". "Mais il y a une telle incertitude sur les coûts, qu'avant de décider de l'ampleur du programme, on a besoin de l'expertise de la cour des Comptes", a-t-il ajouté.

"C'est lui qui prend les arbitrages, c'est lui qui décide. Un chef c'est fait pour cheffer", a seulement répondu M. Jadot, qui défendait pourtant la sortie progressive du nucléaire en 2022.

La question risque de freiner les élans de certains Écologistes, d'autant que Jean-Luc Mélenchon a promis, lui, la sortie du nucléaire, avec l'abandon des six nouveaux réacteurs EPR2 et un objectif de 100 % d'énergies renouvelables d'ici à 2060.

"J'invite le parti Les Écologistes à venir avec nous porter la révolution écologique au pouvoir", a appelé M. Glucksmann. "C'est le cœur du nouveau contrat patriotique que je propose à la France", a-t-il martelé, disant vouloir que "tout ce pour quoi les écologistes se sont battus et ont été moqués puisse se réaliser".

"Notre projet est profondément européen", a insisté Yannick Jadot, rappelant que c'était la matrice de son parti, à l'inverse de la France insoumise. "Je n'imagine pas que les Écologistes tournent le dos au valeurs qui ont formé leur histoire et leur succès", a-t-il ajouté.