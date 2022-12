Raphaël Glucksmann : "L'image du Qatar est celle d'une puissance corruptrice"

Le Parlement européen est secoué depuis quelques jours par un scandale de corruption. Eva Kaili, désormais privée de son mandat de vice-présidente, est soupçonnée d'avoir accepté de l'argent du Qatar pour "influencer les décisions économiques et politiques" de l'institution européenne. Entretien avec Raphaël Glucksmann, président de la commission sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, et membre du groupe parlementaire social-démocrate, directement mis en cause par l'enquête belge.

"Je me souviens encore des discussions sur cette résolution, où les arguments sortis étaient des copiés-collés des éléments de langage du Qatar. Il y avait des députés soi-disant de gauche qui défendaient le modèle social qatari. On est vraiment face à un cas d'école d'ingérence et de corruption."

C'est un scandale absolu, sans doute le plus grand scandale de corruption au sein du Parlement européen. C'est un cas typique d'une ingérence étrangère via la corruption des institutions européennes. Il y a la corruption de membres des institutions. Cela correspond à ce sur quoi nous alertons depuis deux ans et demi : la faiblesse de nos institutions dans la protection de notre démocratie et de la définition de l'intérêt général. Là, on parle quand même de 1 million 500 000 euros en cash qui circulaient entre la coordination internationale des syndicats, une ONG soi-disant de défense des droits humains, et des membres éminents du Parlement. Cet énorme scandale a un impact, ne serait-ce que sur la libéralisation des visas vis-à-vis du Qatar, ou en particulier sur cette résolution sur la Coupe du monde et la violation des droits humains, avec la mort d'au moins 6500 ouvriers migrants dans la construction des stades et des infrastructures du Mondial. Je me souviens encore des discussions sur cette résolution, où les arguments sortis étaient des copiés-collés des éléments de langage du Qatar. Il y avait des députés soi-disant de gauche qui défendaient le modèle social qatari. On est vraiment face à un cas d'école d'ingérence et de corruption. C'est ce qui mine notre démocratie,