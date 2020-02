Rapatriement, quarantaine, frontières fermées : l'heure des grandes manoeuvres face au coronavirus

Les mesures de précaution se renforcent à toute vitesse ce vendredi au lendemain de la décision prise par l'OMS de qualifier l'épidémie du nouveau coronavirus d'« urgence internationale ».Pour rappel, à ce stade, près de 10.000 personnes ont été contaminées en Chine continentale où 213 malades sont morts, selon le dernier bilan officiel le 31 janvier. Une centaine de cas sont répertoriés dans le reste du monde, mais la quasi-totalité des décès sont intervenus dans le berceau de la contagion.Face à l'urgence, un certain nombre de pays asiatiques et occidentaux procèdent ainsi à des rapatriements d'urgence et suspendent leurs liaisons aériennes. D'autres vont plus loin et ferment totalement leurs frontières avec la Chine, à l'image de la Russie. Et ce malgré les réserves émises par l'OMS : entraver la circulation des biens et des personnes pourrait en effet s'avérer contre-productive, en termes d'aide humanitaire comme d'impact économique. On vous résume les grandes manœuvres de la communauté internationale. Ces Etats qui évacuent leurs ressortissantsLa liste : Etats-Unis, Japon, Corée du Sud, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Allemagne, Canada, Bangladesh, Australie, Nouvelle-Zélande, Sri Lanka, Thaïlande, Philippines, Maladies, Singapour, Maroc, Espagne, Algérie, Russie.Des milliers d'étrangers se trouvent parmi les millions de personnes bloquées dans la ville de Wuhan, d'où s'est propagée l'épidémie de pneumonie virale. Ce rapatriement se fait sur la base du volontariat. Ce vendredi, un avion transportant quelque 200 expatriés français a atterri à Istres (Bouches-du-Rhône). Ils pourraient être environ quatre fois plus toujours sur place, selon le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne. Des vols, financés en partie par l'Union européenne, vont permettre de transporter de nouveaux ressortissants de plusieurs pays membres de l'UE. LIRE AUSSI > Ces ...