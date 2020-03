Raoult : « Ce que l'on sait des coronavirus »

Dans son livre Épidémies, vrais dangers et fausses alertes (à paraître jeudi 26 mars chez Michel Lafon), le professeur Raoult se veut pédagogue et rassurant sur les épidémies. Leur mortalité est inférieure à ce que Google, les réseaux sociaux et certains médias laissent entendre. Il consacre également un long chapitre aux coronavirus, de « vieilles connaissances » pour lui qui obligent plus de 2,5 milliards de personnes à travers le monde à se confiner.

Lire aussi notre portrait de Didier Raoult, le professeur rebelle

Extrait de l'introduction de Épidémies, vrais dangers et fausses alertes (ed Michel Lafon)

Il est intéressant de constater ce que devient la réalité dans les reflets qu'en donnent les différents médias sur le site Our World in Data. Ainsi ce site compare, aux États-Unis, la mortalité réelle causée par les diverses maladies et leur écho sur Google, dans le New York Times et le Guardian. Pour la même cause de maladie, 2 % de la mortalité réelle deviennent 30 % sur Google, et 70 % dans le Guardian comme dans le New York Times. C'est-à-dire que le terrorisme, les homicides et les suicides représenteraient 70 % de l'information sur les morts dans ces deux journaux. En ce qui concerne les maladies infectieuses, j'avais eu l'occasion d'écrire, avec un rédacteur en chef d'un des journaux du Lancet, un article qui leur était

... Lire la suite sur LePoint.fr