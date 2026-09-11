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Rani Khedira veut (déjà) arrêter avec la Tunisie
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 16:47
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Rani Khedira veut (déjà) arrêter avec la Tunisie

Rani Khedira veut (déjà) arrêter avec la Tunisie

Délit d’opportunisme ? Le Tunisien Rani Khedira , qui évolue actuellement à l’Union Berlin, s’apprêterait à mettre un terme à son éphémère carrière internationale avec les Aigles de Carthage selon les informations du média tunisien Radio Mosaique FM. Le milieu de terrain de 32 ans compte 6 sélections avec la Tunisie, pays des parents du joueur né en Allemagne.

Le cas Khedira interpelle car le joueur a accepté d’évoluer sous les couleurs de la Tunisie à quelques mois d’une Coupe du monde, après avoir refusé les avances de la Fédération pendant des années.…

MB pour SOFOOT.com

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