Rani Khedira veut (déjà) arrêter avec la Tunisie

Délit d’opportunisme ? Le Tunisien Rani Khedira , qui évolue actuellement à l’Union Berlin, s’apprêterait à mettre un terme à son éphémère carrière internationale avec les Aigles de Carthage selon les informations du média tunisien Radio Mosaique FM. Le milieu de terrain de 32 ans compte 6 sélections avec la Tunisie, pays des parents du joueur né en Allemagne.

Le cas Khedira interpelle car le joueur a accepté d’évoluer sous les couleurs de la Tunisie à quelques mois d’une Coupe du monde, après avoir refusé les avances de la Fédération pendant des années.…

MB pour SOFOOT.com