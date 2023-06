Randal Kolo Muani : tout pour la coupe

En finale de la Coupe d'Allemagne avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani peut remporter un second trophée après la Coupe de France avec Nantes en 2022. Un dernier succès avant un autre transfert ?

L’Eintracht Francfort et Randal Kolo Muani affrontent le RB Leizpig en finale de la Coupe d’Allemagne, ce samedi 3 juin. L’opportunité pour le joueur de 24 ans, pour sa première saison outre-Rhin, de remporter un nouveau trophée après la Coupe de France soulevée avec Nantes au terme d’une douce victoire face à Nice (1-0), au Stade de France le 7 mai 2022. Mais s’il était à l’époque un (très bon) joueur parmi d’autres, son explosion ces derniers mois l’a fait changer de statut : à Francfort, RKM est le patron incontesté des siens. L’ancien Nantais a franchi un tel cap à lui tout seul, il est capable d’aller chercher une nouvelle coupe nationale.

Des débuts fracassants outre-Rhin

L’arrivée de Randal Kolo Muani du côté de Francfort pour la rentrée 2022 est officialisée le 4 mars. Celui qui joue alors toujours pour Nantes s’apprête à découvrir un championnat où il voit « des joueurs qui s’épanouissent » , comme il nous le confiait dans un entretien en octobre 2021. Une annonce faite moins de 48 heures après la victoire du FCN en demi-finales de Coupe face à Monaco (2-2, 4-2 TAB)… Et deux mois avant la victoire finale face à Nice (1-0), couronnant ainsi une épopée collective lors de laquelle il ne comptera finalement qu’un but et une passe décisive. Tout le contraire de cette édition de la Pokal où son talent se révèle dès le 1 er tour, à Magdebourg (0-4), une rencontre qui est aussi sa première sous la tunique francfortoise. Entré à 20 minutes de la fin du match, le passeur décisif sur le dernier but des Aigles signé Lucas Alario (90 e ) dévoile un atout qui surprend en Allemagne et notamment Bastian Roth – aka Basti Red – , 40 ans et qui tient un podcast sur l’actualité du club : « On a tout de suite remarqué un profil particulier parce qu’il donnait plus de passes décisives qu’il ne marquait de buts » , explique l’inconditionnel des Adler qui n’était à ce moment-là pas au bout de ses surprises.…

Par Marius Le Moual pour SOFOOT.com