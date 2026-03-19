Randal Kolo Muani : totem moi non plus

Convoqué dans la dernière liste de Didier Deschamps avant celle de la Coupe du monde 2026, Randal Kolo Muani retrouve les Bleus pour la première fois depuis juin 2025. Pourtant loin d’être flamboyant dans une équipe de Tottenham encore moins flamboyante, l’ancien Parisien peut compter sur le soutien indéfectible du sélectionneur tricolore. À juste titre ?

Pour ceux qui s’attendaient à voir du changement dans la liste de Didier Deschamps, c’est (encore) raté. Pour son ultime répétition avant la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Bleus n’a pas souhaité voir de nouvelles têtes – coup dur pour les aspirants Jean Butez (Côme), Matthieu Udol (Lens) ou encore Robin Risser (Lens) – et est resté droit dans ses bottes en faisant confiance à ses cadres habituels. « Et puis si j’avais tout changé maintenant, vous auriez pensé que je suis devenu fou » , sourit le boss. Mais parmi ses décisions, répondant la plupart du temps à une logique cohérente, celle de rappeler Randal Kolo Muani peut faire hausser quelques sourcils.

Loin d’être irrésistible avec les Spurs

Absent des trois derniers rassemblements des Bleus, parce qu’enlisé entre les différents prêts puis forfait pour blessures, dont une à la mâchoire, l’ancien Nantais n’était plus apparu sous la tunique tricolore depuis juin 2025, où son statut était déjà remis en question. Depuis, « RKM » est tout sauf flamboyant avec Tottenham, actuellement seizième de Premier League. S’il a fait très mal à son ex parisien (auquel il est toujours lié) en novembre dernier, Randal Kolo Muani, buteur lors de l’élimination des Spurs face à l’Atlético ce mercredi, galère au moins autant que son club. Auteur d’un seul petit but et d’une passe décisive en Premier League en 24 rencontres, il n’a pas les performances sportives qui justifient sur le papier d’être sélectionné. Pour autant, le sélectionneur français a décidé de renouveler sa confiance, comme il a pu le faire avec d’autres par le passé. « Il n’est pas dans la meilleure période de sa carrière, a reconnu Deschamps . Comme tout joueur, il peut avoir des périodes moins bien. Kolo Muani a été absent aussi à cause d’une longue blessure. Il y a un moment qu’il est avec nous, de par ce qu’il a fait et ses qualités. » Le baratin classique, finalement.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com