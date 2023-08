information fournie par So Foot • 29/08/2023 à 22:29

Randal Kolo Muani met la pression sur Francfort

Tic tac, tic tac…

À trois jours de la fin du mercato, Randal Kolo Muani a publiquement demandé à l’Eintracht Francfort de le laisser filer. Le vice-champion du monde, ciblé par le PSG, a évoqué sa situation et son désir de revenir en France auprès de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport. « Je dois beaucoup à l’Eintracht Francfort. Les fans sont entrés dans mon cœur, et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J’ai toujours tout donné pour le club jusqu’à la toute fin , explique-t-il. Cependant, ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain a fait une offre record pour moi. » …

QB pour SOFOOT.com