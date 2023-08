Randal Kolo Muani et Bradley Barcola veulent rejoindre Paris

La future ossature de l’équipe de France ?

Après le départ de Neymar pour Al-Hilal et la réintégration de Kylian Mbappé dans le groupe, les dirigeants parisiens doivent repenser leur front offensif. Visiblement pas pris au dépourvu, ils ressortent des placards deux pistes longtemps envisagées cet été : Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Selon Le Parisien , les deux joueurs ont déjà trouvé un accord avec le club de la capitale et « se sont mis d’accord sur les grandes lignes du contrat qui les attend » . Pour les attirer, le Paris Saint-Germain débourserait respectivement 80 et 20 millions d’euros.…

EL pour SOFOOT.com