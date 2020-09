So Foot • 25/09/2020 à 14:00

Randal Kolo Muani, de la tristesse aux promesses

Il est l'attaquant malheureux du moment en Ligue 1. À 21 ans, Randal Kolo Muani s'est vu refuser ses deux premiers buts chez les pros, face à Monaco puis contre Saint-Étienne, pour d'infimes hors-jeu. Deux mésaventures qui ne doivent pourtant pas faire oublier son très bon début de saison sous le maillot du FC Nantes. Après un prêt à l'US Boulogne la saison dernière, le gamin de Bondy est en effet revenu sur les bords de l'Erdre pour tout casser et enfiler le rôle de chef de file offensif des Canaris. Pour le moment, il le fait plutôt bien.

Manque de confiance et cartons rouges

En gagnant son face-à-face avec Rados?aw Majecki il y a deux semaines à Monaco, Randal Kolo Muani a cru connaître les joies d'un premier but planté en Ligue 1. Un bonheur qui l'a envahi une deuxième fois sept jours plus tard, lorsque son extension XXL face à Saint-Étienne lui a permis de crucifier Jessy Moulin à bout portant. Problème : à chaque fois, cette euphorie s'est transformée en désillusion. Pour deux hors-jeu de quelques centimètres et après plusieurs longues minutes d'intervention de la VAR dans les deux cas, le gamin de 21 ans a en effet vu ses deux premiers buts chez les grands lui filer sous le nez.De quoi être logiquement un peu dépité ?, souligne Christian Gourcuff.