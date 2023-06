information fournie par So Foot • 05/06/2023 à 18:50

Ramy Bensebaini change de Borussia

Quand tu as la flemme de trop changer ton CV.

Le Borussia Dortmund a annoncé la signature de Ramy Bensebaini, ce lundi. « L’international algérien Ramy Bensebaini (28 ans) a été transféré gratuitement du Borussia Mönchengladbach, et a signé lundi un contrat de quatre ans », informe le club via un communiqué. Le latéral gauche quitte donc la bande de Marcus Thuram après quatre ans de bons et loyaux services. Le défenseur a annoncé son départ après la dernière rencontre de Bundesliga.…

TJ pour SOFOOT.com