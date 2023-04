Ramsey : « À Cardiff, mon entraîneur m’a comparé à Rambo »

Arrivé sur la Côte d’Azur cet été après la fin de son aventure avec la Juve, le milieu de terrain gallois de l’OGC Nice s’est confié sur ses premiers mois chez les Aiglons dans L’Équipe . Il évoque notamment son passage à vide, après le Mondial au Qatar raté du pays de Galles, qui a vu Ramsey ne revenir à Nice que début février soit plus d’un mois après la reprise du championnat : « C’était une déception énorme et il était temps pour moi d’être avec ma famille. J’avais besoin de réfléchir à tout, et le club a été fantastique. J’étais en contact permanent avec eux, et ils m’ont donné le temps d’éclaircir mon esprit. J’ai apprécié et j’ai eu l’impression de pouvoir repartir au meilleur endroit. (…) J’ai une famille jeune et, quand vous ratez des choses importantes de vos enfants, ce n’est pas facile. » …

AC pour SOFOOT.com