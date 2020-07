Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ramos sauve encore le Real Madrid Reuters • 05/07/2020 à 17:10









Ramos sauve encore le Real Madrid par Léo De Garrigues (iDalgo) Comme face à Getafe jeudi (1-0), le Real Madrid a dû s'en remettre à son capitaine Sergio Ramos, auteur d'un nouveau but sur penalty, pour venir à bout de l'Athletic Bilbao (0-1). A la 73e minute, en plein temps fort madrilène, Marcelo s'est fait marcher sur le pied par Dani Garcia et a ainsi obtenu un penalty. Sergio Ramos a trompé Unai Simon sur sa droite et inscrit son 10e but de la saison. Il a transformé son 21e penalty consécutif et inscrit son 5e but en 7 matchs depuis le retour du football en Espagne. Le Real Madrid prend provisoirement 7 points d'avance sur le FC Barcelone qui se déplace à Villarreal ce dimanche soir.

