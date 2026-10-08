 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ramon Vega : une alternative crédible à Infantino ?
information fournie par So Foot 08/10/2026 à 23:30

Ajouter Boursorama à vos sources

Ramon Vega : une alternative crédible à Infantino ?

Ramon Vega : une alternative crédible à Infantino ?

Après des années de présidence sans véritable opposition, Gianni Infantino va (enfin) devoir regarder dans son rétro. Ramon Vega a annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA pour le 18 mars 2027. Un ancien international suisse passé par Tottenham et… Créteil, devenu homme d’affaires à Londres, et qui avait déjà cette idée en tête depuis plusieurs années. Et franchement, ça fait du bien.

Il aura fallu attendre octobre 2026 pour voir quelqu’un se lever de sa chaise et dire à Gianni Infantino : « On joue ? ». À 55 ans, Ramon Vega a annoncé mercredi son intention de briguer la présidence de la FIFA, devenant le premier à afficher publiquement son envie de défier son compatriote suisse, contesté comme jamais mais déjà candidat à sa propre succession. Le vote aura lieu le 18 mars 2027 à Rabat et cette déclaration a le mérite d’entretenir un semblant de suspense.

De Créteil aux salles de marché

Avant de vouloir prendre les clés de Zurich, Vega les a longtemps cherchées sur les terrains. Né à Olten, de parents espagnols, le Suisse a porté le maillot de sa sélection à 23 reprises entre 1993 et 2001, disputé l’Euro 1996 et connu le Grasshopper, Cagliari, Tottenham, le Celtic et Watford. Un CV suffisamment costaud pour ne pas être simplement « l’ancien footballeur qui s’est réveillé un matin avec une idée bizarre ».…

Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Xavi Simons intègre une prestigieuse université
    Xavi Simons intègre une prestigieuse université
    information fournie par So Foot 09.10.2026 11:04 

    Retour à l’école. Actuellement blessé à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, survenue en avril dernier, Xavi Simons ne veut pas passer son temps à ne rien faire . Jeux vidéo et séries Netflix, ça va deux minutes. C’est pour cela qu’il ... Lire la suite

  • NBA : Pré-saison - Atlanta Hawks chez les San Antonio Spurs
    Basket: Wembanyama soutient les manifestations lycéennes
    information fournie par Reuters 09.10.2026 10:47 

    La star du ‌basket français Victor Wembanyama a apporté jeudi soir son soutien aux ​lycéens et étudiants qui manifestent depuis plusieurs semaines pour exiger de meilleures conditions d'enseignement. Quelque 71.500 personnes étaient présentes jeudi dans les cortèges ... Lire la suite

  • Le Hertha Berlin fait la chasse aux vlogueurs
    Le Hertha Berlin fait la chasse aux vlogueurs
    information fournie par So Foot 09.10.2026 10:10 

    Alors qu’ils ont une marque dans leur nom… Le Hertha Berlin a un nouveau combat : les vlogueurs. Ces créateurs de contenus, qui proposent des vidéos en immersion dans les stades pour vivre l’atmosphère d’un lieu mais souvent, derrière, promouvoir une marque, ne ... Lire la suite

  • Cet attaquant va « tout faire pour être appelé en novembre » avec les Bleus
    Cet attaquant va « tout faire pour être appelé en novembre » avec les Bleus
    information fournie par So Foot 09.10.2026 10:02 

    Tchouaméni-Mateta, même combat. Blessé au niveau de l’ischio-jambier, Jean-Philippe Mateta n’a plus foulé les pelouses anglaises sous le maillot de Crystal Palace depuis le 22 août dernier. Une éternité pour l’attaquant de 29 ans, présent lors du dernier Mondial ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank