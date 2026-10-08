Ramon Vega : une alternative crédible à Infantino ?

Après des années de présidence sans véritable opposition, Gianni Infantino va (enfin) devoir regarder dans son rétro. Ramon Vega a annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA pour le 18 mars 2027. Un ancien international suisse passé par Tottenham et… Créteil, devenu homme d’affaires à Londres, et qui avait déjà cette idée en tête depuis plusieurs années. Et franchement, ça fait du bien.

Il aura fallu attendre octobre 2026 pour voir quelqu’un se lever de sa chaise et dire à Gianni Infantino : « On joue ? ». À 55 ans, Ramon Vega a annoncé mercredi son intention de briguer la présidence de la FIFA, devenant le premier à afficher publiquement son envie de défier son compatriote suisse, contesté comme jamais mais déjà candidat à sa propre succession. Le vote aura lieu le 18 mars 2027 à Rabat et cette déclaration a le mérite d’entretenir un semblant de suspense.

De Créteil aux salles de marché

Avant de vouloir prendre les clés de Zurich, Vega les a longtemps cherchées sur les terrains. Né à Olten, de parents espagnols, le Suisse a porté le maillot de sa sélection à 23 reprises entre 1993 et 2001, disputé l’Euro 1996 et connu le Grasshopper, Cagliari, Tottenham, le Celtic et Watford. Un CV suffisamment costaud pour ne pas être simplement « l’ancien footballeur qui s’est réveillé un matin avec une idée bizarre ».…

Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com