So Foot • 01/09/2020 à 06:00

Ramenez Messi à la maison !

Depuis une semaine, le feuilleton Messi rend fou toute l'Argentine. Au point que les supporters de Newell's Old Boys rêvent d'un improbable retour de l'enfant prodige au pays. Certains le pensent un peu plus sérieusement, et même le président argentin s'en mêle. Vingt ans après, c'est le moment ?

Vidéo

Samedi soir, à la télévision argentine. Au 163jour du confinement, le président Alberto Fernández est l'invité de la chaîne d'information C5N. Pendant trois heures, le chef de l'État, confortablement installé dans un fauteuil rose, à bonne distance des présentateurs, répond à toutes les questions : pourquoi la quarantaine va-t-elle se poursuivre jusqu'au 20 septembre ? Comment le pays peut-il se relever économiquement ? Que faire face à la hausse de l'insécurité ? Quel avenir pour Lionel Messi ? Cette dernière question rend malade les médias argentins depuis une semaine. Au point parfois de faire n'importe quoi. Comme croire aux confessions exclusives d'un Messi qui n'était en fait rien d'autre que le Gerald Dahan local ou encore diffuser en intégralité la partie de jeux vidéo du Kun Agüero au cas où celui-ci balancerait en direct un indice sur la future destination de la. Dans ce contexte, poser la question au président, même en pleine crise sanitaire, semblait presque logique.esquive alors d'abord le dirigeant dans un sourire, lui, le grand fan du club du quartier de la Paternal, à Buenos Aires. La journaliste insiste. Et s'il devait convaincre le numéro 10 de rentrer au pays ?"Tu es dans le cœur de tous ici, mais on n'a jamais pu te voir jouer. Donne-nous le plaisir de venir terminer ta carrière à Newell's Old Boys. C'est ton club !"Les supporters de la formation rouge