"Ramenez les Rohingyas chez eux", lance à la Birmanie le chef de l'Assemblée générale de l'ONU

Le président de l’Assemblée générale de l’ONU, Khalilur Rahman, s’adresse aux réfugiés rohingyas dans un camp à Cox’s Bazar, au Bangladesh, le 20 novembre 2026, appelant la Birmanie à se plier à la justice internationale et à faciliter leur rapatriement ( AFP / Salahuddin Ahmed )

"La Birmanie doit ramener les Rohingyas chez eux", a exhorté vendredi le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Khalilur Rahman, devant des milliers de réfugiés réunis dans le camp géant de Cox's Bazar, à la frontière du Bangladesh et de la Birmanie.

La veille, dans un jugement historique, la Cour internationale de justice (CIJ), plus haute juridiction de l'ONU, a statué depuis La Haye aux Pays-Bas que les autorités birmanes avaient commis un génocide contre la minorité musulmane des Rohingyas.

Elle a aussi ordonné que les réfugiés puissent être rapatriés en toute sécurité et bénéficier d'indemnisations.

"Le tribunal a ordonné à la Birmanie d'autoriser et de faciliter le retour volontaire, digne et en toute sécurité des Rohingyas déplacés par ses actes criminels", a souligné M. Rahman, qui est aussi ministre des Affaires étrangères du Bangladesh.

"Je demande à la Birmanie de remplir ses obligations de bonne foi, de se conformer au droit international et de montrer qu'elle exécute les décisions de la Cour", a-t-il ajouté.

"Un jugement écrit ne signifie pas la justice dans la vraie vie, il doit être suivi d'effet", a-t-il poursuivi.

Plus d'un million de Rohingyas vivent entassés dans des conditions très précaires à la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie, accueillis après avoir fui la répression de l'armée birmane depuis 2017.

Un réfugié rohingya brandit le drapeau national du Myanmar, dans un camp de Cox’s Bazar, au Bangladesh, le 20 novembre 2026 ( AFP / Salahuddin Ahmed )

Les décisions de la CIJ sont contraignantes et sans appel, mais le tribunal ne dispose d'aucun moyen pour faire appliquer ses arrêts.

M. Rahman a également insisté sur la nécessité de continuer à financer l'accueil des réfugiés.

"La communauté internationale (...) doit renforcer le financement de l'aide humanitaire destinée aux camps", a-t-il insisté, alors que l'ONU et les ONG peinent à compenser le retrait de l'aide américaine au développement décidée par Donald Trump.

Parmi son auditoire, Amanullah, 61 ans, est venu avec ses deux petits-enfants.

"Ces enfants sont nés ici dans les camps de Cox's Bazar. J'ai essayé de leur expliquer qu'ils n'étaient pas des Bangladais mais des Rohingyas", a-t-il confié à l'AFP, "c'est pour cela que je les ai emmenés avec moi pour ce moment historique".

A ses côtés, Mohammad Omar, 6 ans, et Mohammad Osman, 4 ans, portaient des T-shirts barrés de ces quelques mots: "nous sommes des Rohingyas, nous existons, nous résistons, nous espérons".

"L'Histoire se souviendra que la route qui mène à votre pays s'est ouverte le 19 novembre 2026", a lancé à la foule le président de l'Assemblée générale des Nations unies.