information fournie par So Foot • 17/03/2024 à 21:59

Ralph Hasenhüttl remplace Niko Kovač sur le banc de Wolfsburg

Ça n’a pas traîné.

À peine remercié par le VfL Wolfsburg que Niko Kovač a déjà un successeur. Et non, ce n’est pas son adjoint de frère Robert qui assurera l’intérim, puisque les dirigeants des Loups ont annoncé ce dimanche en fin de journée que Ralph Hasenhüttl prendra les commandes du club de l’ Autostadt pour les huit journées restantes. Sans club depuis son départ de Southampton en 2022 et où il officiait depuis 2018, l’Autrichien sera présenté dès ce lundi, avant de prendre ses fonctions le jour suivant.…

JD pour SOFOOT.com