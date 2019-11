Rallye WRC : Ogier rallie Toyota après avoir déserté Citroën

Cela coulait de source, le baquet laissé libre par Ott Tänak chez Toyota sera occupé pour la saison 2020 par Sébastien Ogier. Sur les traces d'Auriol qui occupa la même place jadis, le Français, sextuple champion du monde des rallyes, rejoint une Toyota redoutable, en raison de sa compacité déterminant un meilleur Cx mais également d'un très solide budget de développement. Justement ce que reprochait Ogier à Citroën, dont la voiture trop volumineuse n'évoluait pas suffisamment à son goût.En procédant ainsi, il rallie un constructeur avec lequel Didier Auriol avait ouvert la voie en 1994 en devenant le premier Français sacré mondialement. Mais c'est à un autre glorieux ancien qu'Ogier a pensé en rejoignant l'écurie japonaise : Tommi Mäkinen, son idole d'enfance, qui se trouve être... le team manager de Toyota.Le natif de Gap rejoint surtout ? avec son copilote Julien Ingrassia ? l'écurie qui a sacré en 2019 chez les pilotes l'Estonien Ott Tanäk, ce dernier ayant décidé de rejoindre Hyundai à partir de 2020.« Je suis vraiment impatient de rejoindre cette équipe », a commenté Ogier dans un communiqué de Toyota. « C'est un autre challenge pour moi, et j'ai hâte d'y être. On en avait déjà parlé fin 2016, même si cela n'avait pas pu se faire. (...) Le plan est simple : gagner et conserver le titre de champion du monde des rallyes chez Toyota », a ajouté Ogier.Sacré six années de suite avec Volkswagen (de 2013 à...