Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
Les obsèques d'Alain Orsoni, figure du nationalisme corse reconverti dans les affaires et assassiné lundi à l'enterrement de sa mère à Véro (Corse-du-Sud), ont eu lieu samedi matin à Ajaccio dans le calme et le recueillement, en présence de 200 personnes, a constaté ... Lire la suite
-
Rallye-Sixième victoire sur le Dakar pour Al-Attiyah en auto, Benavides triomphe pour deux secondes en moto
Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Dacia) a remporté samedi la 48e édition du Dakar en catégorie auto tandis qu'en moto, l'Argentin Luciano Benavides (KTM) a décroché son premier succès sur le célèbre rallye-raid pour seulement deux secondes, le plus petit écart de ... Lire la suite
-
Le dramaturge, auteur et peintre franco-suisse Valère Novarina, décédé à l'âge de 83 ans, était un dynamiteur du langage, auteur de pièces où les mots déferlaient en rangs serrés. L'artiste s'est éteint vendredi, a précisé samedi à l'AFP Richard Pierre, régisseur ... Lire la suite
-
Quatrième division, en Indonésie. Milieu de terrain du PS Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar perd la tête en plein match de football et confond visiblement son sport avec du kickboxing : sûrement énervé par son adversaire, le garçon envoie un coup de ... Lire la suite
Pages les plus populaires
