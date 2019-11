Rallye-raid : « Le Dakar s'oppose aux principes de l'Arabie saoudite »

Après trente années passées en Afrique où il a construit sa réputation et onze éditions sur le sol sud-américain où il a confirmé son prestige, le rallye-raid le plus éprouvant au monde poursuit sa vie de nomade et pose ses valises en Arabie saoudite. Organisé du 5 au 17 janvier 2020, le Dakar, créé par Thierry Sabine, arrive pour la première fois au Moyen-Orient, véritable royaume des sables. Rencontre avec David Castera, le nouveau patron de la compétition.Lire aussi Pourquoi le rallye Dakar déménage en Arabie saoudite en 2020À moins de deux mois du départ du Dakar 2020, l'excitation est le sentiment qui prédomine dans les rangs de l'organisation (Amaury Sport Organisation). « Nous sommes dans les starting-blocks » confie David Castera, directeur du Dakar 2020. « Nous avons hâte de découvrir la réaction des concurrents concernant cette édition exceptionnelle. C'est une destination inédite très attrayante pour nos participants. » Nouvel homme fort du sport automobile français, David Castera est un ancien pilote moto et ex-coéquipier de Cyril Despres (Peugeot) et Stéphane Peterhansel (Mini). Il fut également directeur sportif du Dakar entre 2006 et 2015 avant de succéder à Étienne Lavigne à la tête de l'épreuve reine du rallye-raid en mars dernier. Une progression logique pour le Français, qui continue d'écrire sa longue et passionnante histoire d'amour avec le Dakar. « C'était dans la continuité de mon parcours. Si la...