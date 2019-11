Rallye-raid : le Dakar dévoile son parcours en Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite est le 30e pays traversé dans l'histoire du Dakar. Après l'Afrique jusqu'en 2009 et l'Amérique du Sud jusqu'à l'an passé, la course créée en 1977 par Thierry Sabine pose ses valises dans le Golfe. Pays controversé sur la scène internationale, le troisième producteur mondial de pétrole s'est lancé dans une politique sportive ambitieuse.La course du Dakar entre dans cette stratégie. Présentation du 42e Paris-Dakar et de ses 7800 km de parcours dont 5000 de spéciales et cinq étapes dépassant les 450 km.Des sites grandiosesLors des reconnaissances, les organisateurs de la course ont été éblouis par les paysages majestueux en Arabie saoudite et un désert qui couvre quatre fois la superficie de la France. « Après l'Afrique et l'Amérique du Sud, c'est le chapitre III du Dakar qui s'ouvre au Moyen-Orient », a indiqué le directeur de l'épreuve David Castera. Un nouveau terrain de jeu vaste et inexploré qui lui fait dire que la course a ici « un avenir incroyable ». Des rives de la mer rouge aux rochers d'Al-Ula, les participants s'élanceront pour douze jours d'aventure entre montagnes, canyons, dunes et oueds. L'arrivée sera jugée à Qiddiah, sur le terrain d'un futur parc d'attractions gigantesque qui doit ouvrir en 2023 près de la capitale Ryad. Jeddah - Qiddiya Dakar 2020 is a complete tour of Saudi Arabia 7800KM 65% sand and dunes #Dakar2020 #DakarChapter3 pic.twitter.com/LwBlx7fOWw-- DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019 351 concurrentsEn annonçant un départ en Arabie saoudite le risque était fort d'avoir un nombre de concurrents à la baisse. Mais la liste officielle présentée ce mercredi enregistre même une augmentation du nombre des engagés (351) par rapport à l'édition 2019 avec 334 pilotes.Dans le détail, 134 autos s'élanceront depuis Jeddah, la deuxième ville du pays, 170 motos et 47 camions. Parmi les inscrits, 60 d'entre eux ont plus de dix Dakar ...