 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rallye-Ogier décroche un 9e titre de champion du monde WRC et égale Loeb
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 12:19

Le pilote frnçais Sébastien Ogier a décroché samedi un 9e titre de champion du monde des rallyes WRC à l’issue du rallye d’Arabie saoudite, égalant ainsi le record de son compatriote Sébastien Loeb.

Deuxième du championnat avant cette ultime et inédite épreuve en Arabie saoudite, le Français de 41 ans n’avait que trois points à remonter sur le Gallois Elfyn Evans, leader du championnat jusqu'ici.

En se classant troisième du 14e et dernier rallye de la saison, et grâce à sa première place sur la journée de samedi et sa deuxième position sur la "power stage", Sébastien Ogier a conclu le championnat avec quatre points d’avance sur son adversaire (293 contre 289).

Le pilote de l’écurie Toyota Gazoo, comme Elfyn Evans, remporte sa première couronne mondiale depuis 2021. Il a également été sacré chaque année de 2013 à 2018, ainsi qu'en 2020.

Son copilote Vincent Landais remporte, lui, son premier titre mondial.

"Quelle saison, ça c'est sûr. Quelle bataille avec Elfyn (Evans). Vous êtes un grand champion quand vous avez de grands adversaires", a réagi Sébastien Ogier après sa victoire. "Je suis fier et heureux de faire partie de cette famille (Toyota)."

Le Tricolore a surtout réussi la prouesse de gagner le championnat en disputant trois rallyes de moins que ses concurrents.

Depuis 2022, le natif de Gap (Hautes-Alpes) a fait le choix d’effectuer un programme partiel pour passer davantage de temps en famille.

Il avait initialement prévu de participer à huit rallyes cette saison avant d’ajouter trois épreuves à son programme quand il s’est retrouvé en position de jouer le titre.

Depuis le début du rallye d’Arabie saoudite, mercredi, Sébastien Ogier a mis sous pression Elfyn Evans, tandis que le Finlandais Kalle Rovanperä, pilote Toyota également, partait d'un peu plus loin pour tenter de rafler la couronne mondiale à ses rivaux.

Le Gallois a perdu beaucoup de temps vendredi matin dans la 11e spéciale (sur 17) en raison d’une crevaison. Le Français a connu pareille mésaventure mais avec de bien moindres conséquences vendredi après-midi dans la 14e spéciale.

Lors de la 16e et avant-dernière spéciale, samedi matin, Sébastien Ogier a profité des déboires mécaniques de Martin Sesks et Kalle Rovanperä ainsi que du tonneau de Takamoto Katsuta pour remonter au troisième rang du classement du rallye et marquer davantage de points.

Dans la "power stage", la dernière spéciale de 16,29 km qui permet d'engranger des points supplémentaires, le désormais nonuple champion du monde est passé derrière Elfyn Evans à chaque pointage intermédiaire mais sans lui concéder trop de temps à l'arrivée pour rester devant au classement de la journée, qui peut également rapporter jusqu'à cinq points de plus.

Toyota a déjà annoncé que le Français, vainqueur cette saison de six rallyes, effectuerait de nouveau un programme partiel en 2026, à commencer par le rallye de Monte-Carlo en janvier prochain.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Elizabeth Pineau)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Toyota du Français Sébastien Ogier, lors du Rallye d'Arabie saoudite, le 27 novembre 2025 à Jeddah ( AFP / Fayez Nureldine )
    Rallye: Ogier champion du monde pour la 9e fois, égale le record de Loeb
    information fournie par AFP 29.11.2025 12:46 

    Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a été sacré champion du monde des rallyes WRC pour la neuvième fois samedi à Jeddah, égalant ainsi le record de son compatriote Sébastien Loeb. Le natif de Gap (Hautes-Alpes) a terminé troisième du rallye d'Arabie saoudite remporté ... Lire la suite

  • Le rappeur Kery James àParis, le 27 novembre 2025 ( AFP / JOEL SAGET )
    Kery James, rappeur révolté entre "résistance, amour et poésie"
    information fournie par AFP 29.11.2025 12:29 

    À jamais "banlieusard et fier de l'être", Kery James reste solide sur ses appuis après 30 ans de carrière: sorti vendredi, "R.A.P" pour "Résistance, Amour et Poésie" sonne comme la devise d'un rappeur toujours révolté. "Voilà le son qu'on n'entend plus/Pourtant ... Lire la suite

  • Le budget de la Sécurité sociale revient à l'Assemblée samedi, où il sera examiné en commission par les députés durant une seule journée ( AFP / Thomas SAMSON )
    Le budget de la Sécu de retour à l'Assemblée pour un examen express en commission
    information fournie par AFP 29.11.2025 12:23 

    La commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a commencé samedi l'examen en nouvelle lecture du budget de la Sécurité sociale, pour une seule journée, avant une semaine à haut risque pour le texte comme pour la méthode du gouvernement Lecornu. Les ... Lire la suite

  • Le Sénat à Paris, lors de l'examen du budget de la Sécurité sociale, le 26 novembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Budget: le Sénat s'oppose à la surtaxe sur les entreprises
    information fournie par AFP 29.11.2025 11:58 

    Le Sénat a rejeté samedi la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, l'une des principales propositions du gouvernement qui espérait en dégager des recettes de quatre milliards d'euros dans son projet de budget pour 2026. La chambre haute, dominée par ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank