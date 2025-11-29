Rallye-Ogier décroche un 9e titre de champion du monde WRC et égale Loeb

Le pilote frnçais Sébastien Ogier a décroché samedi un 9e titre de champion du monde des rallyes WRC à l’issue du rallye d’Arabie saoudite, égalant ainsi le record de son compatriote Sébastien Loeb.

Deuxième du championnat avant cette ultime et inédite épreuve en Arabie saoudite, le Français de 41 ans n’avait que trois points à remonter sur le Gallois Elfyn Evans, leader du championnat jusqu'ici.

En se classant troisième du 14e et dernier rallye de la saison, et grâce à sa première place sur la journée de samedi et sa deuxième position sur la "power stage", Sébastien Ogier a conclu le championnat avec quatre points d’avance sur son adversaire (293 contre 289).

Le pilote de l’écurie Toyota Gazoo, comme Elfyn Evans, remporte sa première couronne mondiale depuis 2021. Il a également été sacré chaque année de 2013 à 2018, ainsi qu'en 2020.

Son copilote Vincent Landais remporte, lui, son premier titre mondial.

"Quelle saison, ça c'est sûr. Quelle bataille avec Elfyn (Evans). Vous êtes un grand champion quand vous avez de grands adversaires", a réagi Sébastien Ogier après sa victoire. "Je suis fier et heureux de faire partie de cette famille (Toyota)."

Le Tricolore a surtout réussi la prouesse de gagner le championnat en disputant trois rallyes de moins que ses concurrents.

Depuis 2022, le natif de Gap (Hautes-Alpes) a fait le choix d’effectuer un programme partiel pour passer davantage de temps en famille.

Il avait initialement prévu de participer à huit rallyes cette saison avant d’ajouter trois épreuves à son programme quand il s’est retrouvé en position de jouer le titre.

Depuis le début du rallye d’Arabie saoudite, mercredi, Sébastien Ogier a mis sous pression Elfyn Evans, tandis que le Finlandais Kalle Rovanperä, pilote Toyota également, partait d'un peu plus loin pour tenter de rafler la couronne mondiale à ses rivaux.

Le Gallois a perdu beaucoup de temps vendredi matin dans la 11e spéciale (sur 17) en raison d’une crevaison. Le Français a connu pareille mésaventure mais avec de bien moindres conséquences vendredi après-midi dans la 14e spéciale.

Lors de la 16e et avant-dernière spéciale, samedi matin, Sébastien Ogier a profité des déboires mécaniques de Martin Sesks et Kalle Rovanperä ainsi que du tonneau de Takamoto Katsuta pour remonter au troisième rang du classement du rallye et marquer davantage de points.

Dans la "power stage", la dernière spéciale de 16,29 km qui permet d'engranger des points supplémentaires, le désormais nonuple champion du monde est passé derrière Elfyn Evans à chaque pointage intermédiaire mais sans lui concéder trop de temps à l'arrivée pour rester devant au classement de la journée, qui peut également rapporter jusqu'à cinq points de plus.

Toyota a déjà annoncé que le Français, vainqueur cette saison de six rallyes, effectuerait de nouveau un programme partiel en 2026, à commencer par le rallye de Monte-Carlo en janvier prochain.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Elizabeth Pineau)