 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rallye: Ogier champion du monde pour la 9e fois, égale le record de Loeb
information fournie par AFP 29/11/2025 à 12:46

La Toyota du Français Sébastien Ogier, lors du Rallye d'Arabie saoudite, le 27 novembre 2025 à Jeddah ( AFP / Fayez Nureldine )

La Toyota du Français Sébastien Ogier, lors du Rallye d'Arabie saoudite, le 27 novembre 2025 à Jeddah ( AFP / Fayez Nureldine )

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a été sacré champion du monde des rallyes WRC pour la neuvième fois samedi à Jeddah, égalant ainsi le record de son compatriote Sébastien Loeb.

Le natif de Gap (Hautes-Alpes) a terminé troisième du rallye d'Arabie saoudite remporté par le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et a été titré après avoir pourtant fait l'impasse sur trois des 14 courses au programme cette saison.

Déjà lauréat du championnat de 2013 à 2018 puis en 2020 et 2021, Ogier et son copilote Vincent Landais ont remporté le titre en prenant le meilleur sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui les devançait de trois points avant l'épreuve saoudienne, dernière manche de la saison.

Tout au long du week-end, le Français a encore affiché sa science de la course et son intelligence tactique pour contrôler le Gallois tout en minimisant sa prise de risque sur un tracé très cassant.

Même s'il n'a pas été épargné par les pépins dans le désert saoudien avec notamment deux crevaisons vendredi, Ogier n'a jamais tremblé et a finalement devancé son coéquipier de quatre points au championnat.

"Quelle saison incroyable. La bataille a vraiment été superbe avec Elfyn. Il n'y a de beaux champions qu'avec des beaux adversaires... Ils nous ont poussé dans nos retranchements jusqu'à la dernière spéciale de la saison", a expliqué le Français après être grimpé sur le toit de sa Yaris pour fêter son titre avec Vincent Landais.

Engagé dans une saison partielle avec Toyota, Ogier, qui devait initialement disputer huit courses, en avait ajouté trois à son programme après son début d'année tonitruant qui lui laissait entrevoir la possibilité de décrocher une neuvième couronne historique.

Il a finalement été sacré à l'issue d'un rallye d'Arabie saoudite plein de rebondissements et après une saison incroyable marquée par six victoires et dix podiums en onze courses.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme nettoie l'entrée embourbée d'une maison inondée à Meureudu, dans la province d’Aceh, en Indonésie, le 28 novembre 2025 ( AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN )
    Les inondations font plus de 460 morts en Asie du Sud-Est
    information fournie par AFP 29.11.2025 12:55 

    Le bilan provisoire des inondations provoquées par des pluies torrentielles en Indonésie, Thaïlande et Malaisie s'élève à 467 morts samedi, selon les derniers chiffres des autorités locales. Dans les trois pays, les mêmes images de villes inondées, de populations ... Lire la suite

  • Une femme se recueille avant de déposer des fleurs devant le complexe résidentiel de Wang Fuk Court ravagé par un incendie, le 29 novembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Philip FONG )
    Hong Kong à l'heure du recueillement après l'incendie qui a fait 128 morts
    information fournie par AFP 29.11.2025 12:54 

    Des milliers d'anonymes affligés sont allés en flux silencieux et ininterrompus déposer des fleurs au pied des tours calcinées de Hong Kong où au moins 128 personnes ont perdu la vie dans le pire incendie qu'ait connu le territoire, entré samedi dans trois jours ... Lire la suite

  • Manifestation contre le parti d'extrême droite allemande AfD réuni pour un congrès à Giessen, le 29 novembre 2025 dans le centre de l'Allemagne ( AFP / Sascha Schuermann )
    Des manifestations obligent l'extrême droite allemande à retarder son congrès
    information fournie par AFP 29.11.2025 11:58 

    Des manifestations contre l'extrême droite ont obligé samedi le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) à retarder son congrès, destiné à former sa nouvelle organisation de jeunesse. Le congrès devait commencer samedi à 10H00 locales (09H00 GMT) à Giessen, près ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV visite la Mosquée bleue à Istanbul, le 29 novembre 2025, au troisième jour de sa visite en Turquie ( AFP / BERK OZKAN )
    En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul
    information fournie par AFP 29.11.2025 11:34 

    Le pape Léon XIV a visité samedi la Mosquée bleue d'Istanbul, joyau emblématique de la ville et célèbre monument ottoman dont il s'est fait expliquer l'histoire, sans s'y recueillir contrairement à son prédécesseur François. Au troisième jour de sa visite en Turquie, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank