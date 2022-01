Rallye Monte-Carlo : Ogier et Loeb en mode hybride

Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, 17 titres mondiaux à eux deux, s’affrontent au Rallye Monte-Carlo de jeudi soir à dimanche. C’est un duel qui éclipse le début de lutte pour le titre, car les Français semi-retraités ne participeront pas à la saison complète. Mais ils constituent une affiche de choix en France alors même que les voitures changent radicalement et que la météo pourrait faire des siennes sur les routes piégeuses de l’arrière-pays niçois.

Certaines choses changent donc, comme la motorisation de la WRC, qui passe désormais à l’hybride, selon l’air du temps. Les voitures s’annoncent difficiles à conduire selon que l’hybridation est opérationnelle ou non et ce sera l’enjeu des ingénieurs de résoudre ce qui reste le principal écueil sur les modèles de série : l’autonomie. On imagine mal, dans ce contexte de course, les voitures se priver d’une partie de leur puissance parce que les batteries sont vides ou n’auront pas pu être rechargées à temps.

Ce sera donc un laboratoire roulant très exigeant pour les compétiteurs mais également les pilotes de toutes générations, dont deux très expérimentés : Ogier, 38 ans et double tenant du titre, et Loeb, 47 ans, qui refusent de dire adieu à leur discipline de cœur.

Ogier (Toyota), huit fois titré depuis 2013, va connaître pour la première fois le rôle de pigiste de luxe. Loeb, lui, est un habitué des retours intermittents après ses

