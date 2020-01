Rallye Monte-Carlo : la violente sortie de route d'Ott Tänak

Les images sont effrayantes. L'Estonien Ott Tänak est violemment sorti de route vendredi dans la quatrième spéciale du rallye Monte-Carlo, entre Saint-Clément et Freissinières dans les Hautes-Alpes, mais s'est extirpé indemne de sa voiture tout comme son copilote Martin Järveola.Sa Hyundai est sortie de route à haute vitesse sur une route à flanc de montagne et a dévalé la pente sur plusieurs dizaines de mètres avant de s'arrêter. Une scène captée depuis le bord du tracé du rallye et de l'intérieur de l'habitacle. Huh huh! Tänakin ulosajo oli tosiaan raju! #ralli #mmralli #WRC #rally pic.twitter.com/HA4F7LBpJ5-- Tomi Tuominen (@T_Tuominen) January 24, 2020 Le champion du monde en titre est sorti rapidement de sa voiture, très endommagée. Il occupait alors la quatrième place au classement général.« Il est sorti très vite, il y a une compression très forte là où il est sorti », a déclaré le Français Sébastien Ogier à l'arrivée de la quatrième spéciale après être passé sur les lieux juste après l'accident. « Ils vont bien », a indiqué le directeur sportif de l'écurie Hyundai Andrea Adamo. « Je ne sais pas ce qui est arrivé. vous avez vu ce que j'ai vu, j'attends qu'il revienne mais j'étais surtout préoccupé par sa santé physique », a-t-il ajouté. [VIDEO] Le crash vu de l'intérieur du véhicule Tänak, 32 ans, n'a jamais gagné le rallye Monte-Carlo. Il avait remporté le Championnat du monde l'an dernier alors qu'il conduisait pour Toyota.S'il n'y a pas beaucoup de neige sur les routes du rallye, les plaques de glace rendent le parcours difficile depuis le début de l'épreuve jeudi soir. Plusieurs pilotes ont déjà été contraints à l'abandon sur sortie de route dont le Britannique Gus Greensmith (M-Sport Ford). #WRC Greensmith mistake in SS3 #RallyeMonteCarlo Infos & results null https://t.co/5zbaQSD3ak pic.twitter.com/Va3eeYXGax-- Planetemarcus ...