Rallye de Turquie : Sébastien Ogier deuxième, abandon pour Ott Tanäk par Florian Burgaud (iDalgo) Une direction qui casse et tout trépasse. C'est un peu à cette maxime que doit réfléchir ce samedi soir l'Estonien Ott Tanäk (Hyundai), contraint à l'abandon dès la première spéciale de la matinée après une sortie de route consécutive à ce bris mécanique. Finalement, après les six secteurs chronométrés du jour, c'est son coéquipier Belge Thierry Neuville qui mène la danse 33 secondes 2 devant le duo franco-français Sébastien Ogier/Sébastien Loeb. Le premier, leader en début d'après-midi, a connu des soucis mécaniques et a perdu gros dans l'avant-dernière spéciale. Il a réussi, tout de même, à revenir à la deuxième place avant le bouclage. Ce dimanche, il aura quatre spéciales pour tenter de revenir sur Neuville et reprendre le plus de points possible à Tanäk.

